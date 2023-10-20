Колбасы, яйца и помидоры: что подорожало и подешевело за неделю в Коми

Комистат представил данные об изменении цен на товары и услуги в Коми с 10 по 16 октября. В течение этой недели наблюдалось увеличение цен на некоторые продукты питания. Например, цены на полукопченые и варено-копченые колбасы выросли на 4,5%, куриные яйца подорожали на 3,4%, а черный байховый чай подешевел на 2,9%. Также заметно выросли цены на сметану, макаронные изделия, маргарин, рыбу мороженую и пшено.

С другой стороны, некоторые товары стали дешевле. Например, цены на сосиски, сардельки, пастеризованное молоко и вареные колбасы снизились в среднем на 3-3,4%. Масло сливочное подешевело на 1,7%.