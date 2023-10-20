Следственный комитет Коми организовал проверку по факту ДТП в Ухте

Напомним, авария с шестью пострадавшими случилась в среду, 18 октября. 54-летний водитель, находясь за рулем автобуса Mercedes, при повороте налево на перекрестке улиц Сенюкова и Интернациональной не уступил дорогу Mazda, что привело к столкновению двух иномарок. В результате пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Свидетели случившегося засняли на видео жуткие кадры с места ДТП, на которых видно как машины "скорой" и спасателей перекрыли всю дорогу. Кроме того, на видеозаписи слышны стоны человека. Голос за кадром говорит о том, что один из пострадавших застрял в помятом авто, спасатели не могли его вызволить.