Ухтинец привел свою девушку в квартиру к бывшему возлюбленному, а потом избил его
- 07:40 20 октября
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- Татьяна Зубова
В Ухте осудили местного жителя, который избил бывшего своей возлюбленной. Детали преступления рассказали в региональной Прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что происшествие случилось в апреле 2023 года. 41-летний местный житель со своей девушкой пришел в квартиру к горожанину, с которым некогда встречалась ухтинка, чтобы забрать ее вещи. Хозяин позволил войти только девушке, а нового "ухажера" оставил за дверью. Уязвленный мужчина согласился, но в какой-то момент услышал, как былые возлюбленные завели разговор об их расставании. Ухтинец впал в ярость, он забежал в жилое помещение, ударил соперника кулаком в нос, а после нанес еще не менее 20 ударов по голове. Девушка пыталась остановить конфликт, но безуспешно. Разнять мужчин смог только сосед.
Дело закончилось судом. Нападавшего признали виновным в незаконном проникновении в жилище с применением насилия. Суд принял во внимание, что ухтинец полностью признал вину и извинился перед потерпевшим. Преступника приговорили к 10 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу
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