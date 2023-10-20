Ухтинец привел свою девушку в квартиру к бывшему возлюбленному, а потом избил его

В Ухте осудили местного жителя, который избил бывшего своей возлюбленной. Детали преступления рассказали в региональной Прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что происшествие случилось в апреле 2023 года. 41-летний местный житель со своей девушкой пришел в квартиру к горожанину, с которым некогда встречалась ухтинка, чтобы забрать ее вещи. Хозяин позволил войти только девушке, а нового "ухажера" оставил за дверью. Уязвленный мужчина согласился, но в какой-то момент услышал, как былые возлюбленные завели разговор об их расставании. Ухтинец впал в ярость, он забежал в жилое помещение, ударил соперника кулаком в нос, а после нанес еще не менее 20 ударов по голове. Девушка пыталась остановить конфликт, но безуспешно. Разнять мужчин смог только сосед.