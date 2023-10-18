В Ухте 19-летний парень на ВАЗ влетел в иномарку и получил травму 

В Ухте столкнулись два автомобиля, в итоге травмы получил один из водителей. Об этом сообщает БНК.

17 октября на улице Сенюкова возле дома №47 произошла авария. 19-летний молодой человек ехал за рулем ВАЗа в сторону проспекта Космонавтов. В десятом часу утра парень влетел в Volkswagen Polo, так как не учел безопасную дистанцию. За рулем иномарки был 63-летний мужчина.