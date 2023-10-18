В Ухте 19-летний парень на ВАЗ влетел в иномарку и получил травму
- 09:40 18 октября
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото УГИБДД МВД по Коми
В Ухте столкнулись два автомобиля, в итоге травмы получил один из водителей. Об этом сообщает БНК.
17 октября на улице Сенюкова возле дома №47 произошла авария. 19-летний молодой человек ехал за рулем ВАЗа в сторону проспекта Космонавтов. В десятом часу утра парень влетел в Volkswagen Polo, так как не учел безопасную дистанцию. За рулем иномарки был 63-летний мужчина.
В итоге водитель Volkswagen Polo получил ушиб шейного отдела позвоночника, однако в больницу его доставлять не стали. Известно, что водитель ВАЗа имеет права с 2022 года.
Ранее мы писали о том, что в Печоре 19-летний парень в нетрезвом виде угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. Молодому человеку грозит до пяти лет колонии.
...