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В Ухте 19-летний парень на ВАЗ влетел в иномарку и получил травму 

В Ухте 19-летний парень на ВАЗ влетел в иномарку и получил травму Фото УГИБДД МВД по Коми

В Ухте столкнулись два автомобиля, в итоге травмы получил один из водителей. Об этом сообщает БНК.

17 октября на улице Сенюкова возле дома №47 произошла авария. 19-летний молодой человек ехал за рулем ВАЗа в сторону проспекта Космонавтов. В десятом часу утра парень влетел в Volkswagen Polo, так как не учел безопасную дистанцию. За рулем иномарки был 63-летний мужчина.

В итоге водитель Volkswagen Polo получил ушиб шейного отдела позвоночника, однако в больницу его доставлять не стали. Известно, что водитель ВАЗа имеет права с 2022 года.  

Ранее мы писали о том, что в Печоре 19-летний парень в нетрезвом виде угнал автомобиль и попал на нем в ДТП. Молодому человеку грозит до пяти лет колонии.

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