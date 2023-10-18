В Коми ищут 14-летнего подростка в серой куртке

В Челябинской области пропал 14-летний Латыпов Роман Рамильевич. Он может находиться в Коми. Об этом сообщают волонтеры "ЛизаАлерт".

Юноша пропал без вести 4 сентября 2023 года, с тех пор неизвестно, где он находится. У Романа нормальное телосложение, светло-русые волосы, каре-зеленые глаза. Одет был в серую куртку, черную водолазку, черные джинсы, серые кроссовки.