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В Коми ищут 14-летнего подростка в серой куртке

В Коми ищут 14-летнего подростка в серой курткеФото поискового отряда "ЛизаАлерт"

В Челябинской области пропал 14-летний Латыпов Роман Рамильевич. Он может находиться в Коми. Об этом сообщают волонтеры "ЛизаАлерт".

Юноша пропал без вести 4 сентября 2023 года, с тех пор неизвестно, где он находится. У Романа нормальное телосложение, светло-русые волосы, каре-зеленые глаза. Одет был в серую куртку, черную водолазку, черные джинсы, серые кроссовки. 

Если вам известна какая-либо информация о Романе, звоните: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее мы писали о том, что в Коми почти целый месяц ищут 35-летнего мужчину в куртке с пандами. В последний раз мужчину видели в середине сентября этого года. Антон Владимирович был одет в серо-черную куртку с пандами.

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