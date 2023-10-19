Сыктывкарцев приглашают на субботник в "Беличьем парке"
- 09:30 19 октября
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- Служба новостей
Жителей столицы Коми пригласили на субботник в новый "Беличий парк" в районе пересечения улиц Димитрова и Морозова. Он состоится в эту субботу, 21 октября в 10:00.
К участию приглашаются жители близлежащих домов:
- ул.Морозова, 100, 102,102/2,104,103,105,107,109,109/2,111,111/1,111/3,112
- ул.Димитрова 5, 15, 17, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54.
Также в субботнике примут участие представители городской администрации.
Управление ЖКХ организует выдачу инвентаря для уборки, а также вывоз собранного мусора. Выдача инвентаря начнётся в 09:40. С 10:20 будет организована работа полевой кухни с чаем и выпечкой.
Напомним, "Беличий парк" благоустроен в этом году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Площадь нового парка – почти 10 гектаров. В ходе работ здесь обустроили лесные дорожки, велодорожки, амфитеатр, две детские площадки и спортплощадку.
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