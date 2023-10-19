Жителей Республики Коми предупредили о возможной опасности с воздуха
- 07:40 19 октября
- 0+
- Татьяна Зубова
Жителей Республики Коми предупредили о возможной опасности с воздуха. Речь идет об отделяющихся частях ракеты-носителя "Союз-2", которые ориентировочно упадут в Усть-Цилемском и Ижемском районах.
В Минобороны России запуск ракеты с космодрома "Плесецк" (находится в Архангельской области) запланировали на 27 октября (резервные дни – 28 октября, 2, 3, 8, 9, 14, 15 ноября). На этот период территория падения является временно опасной. Жителей муниципалитетов просят соблюдать меры предосторожности.
В случае чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по телефонам: 01, 112, 8(82141)91-1-32; ЕДДС Усть-Цилемского района – 05, 8(82141)91008, 8(82141)91641.
Напомним, ранее в Коми нашли обломки ракеты, которая запустила на орбиту спутник Минобороны. В ведомстве сообщили, что спутник вышел на орбиту, а обломки ракеты эвакуирует АО "ВПК "НПО Машиностроение".
...