Жителей Республики Коми предупредили о возможной опасности с воздуха. Речь идет об отделяющихся частях ракеты-носителя "Союз-2", которые ориентировочно упадут в Усть-Цилемском и Ижемском районах.

В Минобороны России запуск ракеты с космодрома "Плесецк" (находится в Архангельской области) запланировали на 27 октября (резервные дни – 28 октября, 2, 3, 8, 9, 14, 15 ноября). На этот период территория падения является временно опасной. Жителей муниципалитетов просят соблюдать меры предосторожности.