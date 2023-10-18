Матери погибшего на СВО уроженца Сосногорска помогли получить страховые выплаты
- 10:30 18 октября
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- Елизавета Петрова
Матери погибшего на СВО бойца из Сосногорска помогли получить страховые выплаты. Об этом сообщают в правительстве Коми.
Мать погибшего на Украине во время боевых действий мужчины получила неполную сумму страховых выпла. Для того, чтобы ей помогли решить эту проблему, она обратилась в Фонд "Защитники Отечества".
Координатор Фонда обратилась в страховую компанию и узнала, что для осуществления выплаты не хватает документа, который свидетельствует о том, что сын умер в зоне СВО. После нужный документ доставили в профильное учреждение, и женщина получила выплату. Мать погибшего бойца СВО отметила, что ее проблема решилась быстро благодаря Фонду.
Ранее мы писали о том, что в одном из районов нашей республике открылся филиал этого Фонда. Помощь уже здесь начали оказывать.
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