Матери погибшего на СВО уроженца Сосногорска помогли получить страховые выплаты

Матери погибшего на СВО бойца из Сосногорска помогли получить страховые выплаты. Об этом сообщают в правительстве Коми. Мать погибшего на Украине во время боевых действий мужчины получила неполную сумму страховых выпла. Для того, чтобы ей помогли решить эту проблему, она обратилась в Фонд "Защитники Отечества".

Координатор Фонда обратилась в страховую компанию и узнала, что для осуществления выплаты не хватает документа, который свидетельствует о том, что сын умер в зоне СВО. После нужный документ доставили в профильное учреждение, и женщина получила выплату. Мать погибшего бойца СВО отметила, что ее проблема решилась быстро благодаря Фонду.