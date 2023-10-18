Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Матери погибшего на СВО уроженца Сосногорска помогли получить страховые выплаты

Матери погибшего на СВО уроженца Сосногорска помогли получить страховые выплатыФото Фонда "Защитники Отечества"

Матери погибшего на СВО бойца из Сосногорска помогли получить страховые выплаты. Об этом сообщают в правительстве Коми.

Мать погибшего на Украине во время боевых действий мужчины получила неполную сумму страховых выпла. Для того, чтобы ей помогли решить эту проблему, она обратилась в Фонд "Защитники Отечества".

Координатор Фонда обратилась в страховую компанию и узнала, что для осуществления выплаты не хватает документа, который свидетельствует о том, что сын умер в зоне СВО. После нужный документ доставили в профильное учреждение, и женщина получила выплату. Мать погибшего бойца СВО отметила, что ее проблема решилась быстро благодаря Фонду.

Ранее мы писали о том, что в одном из районов нашей республике открылся филиал этого Фонда. Помощь уже здесь начали оказывать.

...

  • 0

Популярное

Последние новости