Профицит бюджета Коми превысил четыре миллиарда рублей

Профицит республиканского бюджета Коми составил 4 миллиарда 115 миллионов рублей. Общий доход бюджета составил 84 миллиарда рублей, а расходы были немного меньше - около 80 миллиардов рублей.

По данным министерства финансов Коми, на социальную сферу было потрачено 21,6 миллиарда рублей, а на образование - 21,5 миллиарда рублей. Примерно 10 миллиардов рублей было направлено на развитие экономики, а 7,7 миллиарда рублей - на жилищно-коммунальное хозяйство.