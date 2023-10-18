Профицит бюджета Коми превысил четыре миллиарда рублей
- 14:30 18 октября
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- Служба новостей
Профицит республиканского бюджета Коми составил 4 миллиарда 115 миллионов рублей. Общий доход бюджета составил 84 миллиарда рублей, а расходы были немного меньше - около 80 миллиардов рублей.
По данным министерства финансов Коми, на социальную сферу было потрачено 21,6 миллиарда рублей, а на образование - 21,5 миллиарда рублей. Примерно 10 миллиардов рублей было направлено на развитие экономики, а 7,7 миллиарда рублей - на жилищно-коммунальное хозяйство.
Также было потрачено 555 миллионов рублей на погашение государственного долга. Напомним, что в исходном плане бюджета Коми на 2023 год был предусмотрен дефицит в размере 12,2 миллиарда рублей.
Кстати, о деньгах. Недавно стало известно, что здание Сбербанка, которое продают в Сыктывкаре, выросло в цене сразу на 20 миллионов рублей всего за полгода. Обновленный ценник указан на сайтах объявлений, где разместили информацию о продаже здания. Там же можно найти описание постройки и условия, на которых ее отдают за 120 миллионов.
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