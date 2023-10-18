В столовых сельских школ Коми во время проверки часто находят просроченные продукты

Специалист Роспотребнадзора Коми рассказала, какие нарушения чаще всего допускают в школьных столовых Коми. Эксперт Татьяна Виницкая отметила, что нарушений в сфере школьного питания становится меньше.

Стало известно, что чаще всего в школах Сыктыкара признают непригодными для употребления сыры и сливочные масла. Также часто фиксируют нарушения, связанные с неверным заполнением документов, некачественным мытьем посуды, несоблюдением технологий приготовления. В столовых сельских школ во время проверки часто находят просроченные продукты.