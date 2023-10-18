В столовых сельских школ Коми во время проверки часто находят просроченные продукты
- 10:10 18 октября
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- Елизавета Петрова
Специалист Роспотребнадзора Коми рассказала, какие нарушения чаще всего допускают в школьных столовых Коми. Эксперт Татьяна Виницкая отметила, что нарушений в сфере школьного питания становится меньше.
Стало известно, что чаще всего в школах Сыктыкара признают непригодными для употребления сыры и сливочные масла. Также часто фиксируют нарушения, связанные с неверным заполнением документов, некачественным мытьем посуды, несоблюдением технологий приготовления. В столовых сельских школ во время проверки часто находят просроченные продукты.
Ранее мы писали о том, что сыктывкарские школьники сообщали о том, что обед в образовательных учреждениях подавали в холодном виде. Дети жаловались на то, что еда невкусная и слипшаяся, они отказывались есть в школьных столовых.
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