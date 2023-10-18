В ходе СВО погибли два бойца из Коми
- 06:30 18 октября
- 12+
- Татьяна Зубова
В зоне военной спецоперации погибли два жителя Коми Сергей Шучалин и Иван Козлов. Печальной новостью поделился в своем телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.
Ефрейтор Сергей Шучалин родился в селе Читаево Прилузского района. Он служил в парашютно-десантном отделении и выполнял боевые задачи в должности стрелка-помощника гранатометчика.
Рядовой Иван Козлов - уроженец из села Мишкин-Ель Троицко-Печорского района. До прохождения службы в вооруженных силах Российской Федерации проживал в Усинске. Мужчина служил в войсках морской пехоты стрелком-помощником гранатометчика.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал мужества, чтобы пережить утрату.
Напомним, ранее в республике Фонд "Защитники Отечества" помог матери погибшего в спецоперации военного из Коми оформить страховые выплаты. Изначально женщина получила не все положенные ей денежные средства. Координаторы центра в страховой компании выяснили, каких документов не хватает, и в короткие сроки доставили необходимые справки в профильное учреждение.
...