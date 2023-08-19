Оленей Коми оснастят спутниковыми ошейниками
- 15:38 19 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
У оленей в Коми появятся спутниковые ошейники. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях министр сельского хозяйства региона Ильдар Андарьянов.
За 2021-2022 года успешно прошло тестирование спутниковых систем отслеживания стад северных оленей. В этой программе участвовало 5 оленеводческих хозяйств. Теперь стало легче искать отбившихся от сородичей оленей, а потери по не установленным причинам снизились.
В рамках 5 Съезда оленеводов России решили оснастить больше 50% голов северных оленей на сельхоз предприятиях. За минувшие месяцы 2023 года уже было куплено 10 таких ошейников.
Напомним, что недавно пастбища рогатых жителей тундры проверили на содержание тяжёлых металлов. Проверка прошла успешно.
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