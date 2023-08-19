Оленей Коми оснастят спутниковыми ошейниками

У оленей в Коми появятся спутниковые ошейники. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях министр сельского хозяйства региона Ильдар Андарьянов.

За 2021-2022 года успешно прошло тестирование спутниковых систем отслеживания стад северных оленей. В этой программе участвовало 5 оленеводческих хозяйств. Теперь стало легче искать отбившихся от сородичей оленей, а потери по не установленным причинам снизились.