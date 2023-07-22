В Коми обследовали почву на оленьих пастбищах
- 09:57 22 июля
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Воркуте обследовали пастбища северных оленей. Об этом сообщает Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
Почву вблизи Воркуты проверили на содержание кадмия, мышьяка, ртути, свинца и меди с никелем. Образцы отправили в ФГБУ "ВНИИЗЖ ". В результате установили, что тяжелые металлы содержаться в почве в допустимом количестве. Это значит, что в том месте благоприятная обстановка для обитания оленей.
Напомним, что весной 2023 года на жителя Коми завели уголовное дело за убийство трёх оленей. Животные, которые принадлежали оленеводческому хозяйству, отбились от стада, а молодой охотник заметил их и подстрелил. На месте случившегося были найдены гильзы и останки оленей. Теперь мужчина обвиняется в краже.
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