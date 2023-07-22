В Коми обследовали почву на оленьих пастбищах

В Воркуте обследовали пастбища северных оленей. Об этом сообщает Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Почву вблизи Воркуты проверили на содержание кадмия, мышьяка, ртути, свинца и меди с никелем. Образцы отправили в ФГБУ "ВНИИЗЖ ". В результате установили, что тяжелые металлы содержаться в почве в допустимом количестве. Это значит, что в том месте благоприятная обстановка для обитания оленей.