В Сыктывкаре молодой велосипедист попал под колёса Geely

В Сыктывкаре иномарка сбила 24-летнего велосипедиста. Об этом сообщает УГИБДД по Коми. 18 августа 2023 года Geely MK Cross ехал по улице Кирова. За рулём был мужчина 1966 года рождения. Возле 45 дома машина стала поворачивать и сбила молодого человека 1999 года рождения, который ехал на велосипеде в попутном направлении.

Госпитализация велосипедисту не понадобилась, он получил ушибы, сотрясение и черепно-мозговую травму. Водитель автомобиля за рулём с 1986 года.