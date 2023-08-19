В Коми внедорожник улетел в кювет после бурного застолья

В Прилузском районе внедорожник улетел в кювет. Пострадали два пассажира. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

18 августа в 13: 38 Great Wall ехал по селу Летка. Пьяный водитель 1964 года рождения не справился с управлением и улетел в кювет, где перевернулся. В результате ДТП пострадали пассажиры внедорожника, которые тоже были в нетрезвом состоянии.