В Коми внедорожник улетел в кювет после бурного застолья
- 12:47 19 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Прилузском районе внедорожник улетел в кювет. Пострадали два пассажира. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
18 августа в 13: 38 Great Wall ехал по селу Летка. Пьяный водитель 1964 года рождения не справился с управлением и улетел в кювет, где перевернулся. В результате ДТП пострадали пассажиры внедорожника, которые тоже были в нетрезвом состоянии.
Женщина 1990 года получила ушибы. Мужчина 1989 года рождения получил черепно-мозговую травму и сотрясение. Госпитализация им не понадобилась. Пассажиры на момент аварии были пристегнуты.
Напомним, что в пгт.Ярега водитель покинул место ДТП и оставил пострадавшего с переломами. Мотоциклист выехал на встречку и там врезался в иномарку, но водитель четырёхколёсного транспорта уехал после аварии.
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