В Коми внедорожник покинул место ДТП и оставил пострадавшего мотоциклиста

В Ухтинском районе внедорожник скрылся с места ДТП после столкновения с мотоциклом. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

18 августа 2023 года в 13:55 мотоцикл Yamaha ехал по Октябрьской улице поселка Ярега. Напротив 1 дома Строительной улицы водитель 1988 года выехал на встречку. Тогда байкер врезался в Great Wall Hover. После столкновения внедорожник покинул место ДТП.