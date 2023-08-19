В Коми внедорожник покинул место ДТП и оставил пострадавшего мотоциклиста
- 12:05 19 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Ухтинском районе внедорожник скрылся с места ДТП после столкновения с мотоциклом. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
18 августа 2023 года в 13:55 мотоцикл Yamaha ехал по Октябрьской улице поселка Ярега. Напротив 1 дома Строительной улицы водитель 1988 года выехал на встречку. Тогда байкер врезался в Great Wall Hover. После столкновения внедорожник покинул место ДТП.
Спустя какое-то время мотоциклист сам приехал в больницу. Он поступил с закрытым переломом конечности и ушибом. За рулём водитель двухколёсного транспорта с 2006 года.
Напомним, что в Сыктывкаре маленькая девочка попала в больницу. Ребёнок перебегал дорогу на дворовой территории, и на него наехал автомобиль. За рулём был парень 2001 года рождения.
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