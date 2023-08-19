В Сыктывкаре 6-летняя девочка оказалась в больнице после ДТП
- 10:19 19 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывкаре 6-летний ребёнок перебегал дорогу и попал под колёса ВАЗа. Об этом сообщает УГИБДД региона.
18 августа в 21:18 ВАЗ-21150 ехал по двору 132 дома на улице Пушкина. За рулём был молодой человек 2001 года рождения. Девочка 2017 года рождения перебегала дорогу. Водитель не успел среагировать и сбил её. Ребёнок был с родителями.
Девочку увезли в больницу с травмой живота. Мужчина имеет права с 2021 года.
Напомним, что немного ранее в этот же день на улице Станционной сбили 37-летнюю сыктывкарку. В шесть часов вечера женщина шла по обочине и на неё наехал автомобиль “Рено”, под управлением мужчина 1978 года рождения. Пострадавшая 1985 года была госпитализирована с подозрением на перелом.
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