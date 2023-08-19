В Сыктывкаре 6-летняя девочка оказалась в больнице после ДТП

В Сыктывкаре 6-летний ребёнок перебегал дорогу и попал под колёса ВАЗа. Об этом сообщает УГИБДД региона. 18 августа в 21:18 ВАЗ-21150 ехал по двору 132 дома на улице Пушкина. За рулём был молодой человек 2001 года рождения. Девочка 2017 года рождения перебегала дорогу. Водитель не успел среагировать и сбил её. Ребёнок был с родителями.

Девочку увезли в больницу с травмой живота. Мужчина имеет права с 2021 года.