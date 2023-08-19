Сыктывкарка шла по обочине и попала под машину
- 09:56 19 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывкаре женщина попала под колёса иномарки и отправилась в больницу с переломом. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
18 августа в 18:20 "Рено" передвигалось по Ярославской улице. На улице Станционной возле 106 дома водитель 1978 года рождения наехал на обочине на женщину. Пострадавшую 1985 года рождения увезли в больницу с подозрением на перелом таза. Хозяин иномарки за рулём с 1997 года. Хозяин иномарки за рулём с 1997 года.
Напомним, что в апреле 2023 года житель Усть-Цильмы перевернулся на дороге и скрылся с места ДТП. Мужчина не хотел понести наказание за случившееся и написал ложное заявление об угоне его автомобиля. За это ему выписали штраф 15 тысяч, а также дали штраф и лишение прав за нарушение ПДД.
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