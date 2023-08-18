В Коми водитель покинул место ДТП и написал ложный донос

Ночью с 1 на 2 апреля 2023 года житель Усть-Цильмы ехал в сторону села и не справился с управлением, после чего перевернулся на дороге. Мужчина испугался ответственности за ДТП и покинул место аварии, а после сообщил об угоне.

В ходе расследования версия с угоном не подтвердилась. За ложный донос на мужчину завели дело. Так как у жителя Коми ранее не было судимостей, есть несовершеннолетний сын и работодатель положительно охарактеризовал его, наказание смягчили до 15 тысяч за ложный донос. За оставление места ДТП и употребление спиртного после происшествия его лишили прав на 1 год и 6 месяцев, а также выписали штраф в 30 тысяч рублей.