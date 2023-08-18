В Сыктывкаре в открытый люк провалились мужчина и собака

В Сыктывкаре 42-летний мужчина провалился в ливневку. Ранее из этого люка в районе автовокзала спасатели извлекали упавшую туда собаку, но мер не последовало. Об этом сообщили в "Спас-Коми".

12 августа сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС выезжал на спасение мужчины. ЧП произошло по улице Морозова, 202. Люк ливневки был не закрыт.