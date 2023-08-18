В Сыктывкаре в открытый люк провалились мужчина и собака
- 17:59 18 августа
- 12+
- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре 42-летний мужчина провалился в ливневку. Ранее из этого люка в районе автовокзала спасатели извлекали упавшую туда собаку, но мер не последовало. Об этом сообщили в "Спас-Коми".
12 августа сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС выезжал на спасение мужчины. ЧП произошло по улице Морозова, 202. Люк ливневки был не закрыт.
Ранее мы писали о том, что в Сыктывкаре планировали ремонт более чем километра ливневых канализаций. Ремонт собирались делать в районе пересечения улицы Коммунистической и Октябрьского проспекта, улице Тентюковской в районе домов номер 107-109, улицы Домны Каликовой от Южной до дома №13/1 по Сысольскому шоссе, улице Морозова от дома №29 до дома №43, улице Громова от дома №57 до улицы Папанина и по улице Пушкина от пересечения с Первомайской до выпуска в районе Сысоле.
...