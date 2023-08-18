Стало известно, какие дворы отремонтируют в Сыктывкаре в следующем году

Мэрия Сыктывкара выбрала 10 дворов для ремонта в 2024 году. Об этом сообщают в городской администрации.

Администрация столицы Коми в конце 2017 года приняла программу ремонта дворов, которая рассчитана на 2018-2024 годы. Известно, что сейчас в благоустройстве дворовой территории нуждаются более одной тысячи дворов Сыктывкара.