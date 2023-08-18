Стало известно, какие дворы отремонтируют в Сыктывкаре в следующем году
- 16:48 18 августа
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- Елизавета Петрова
Мэрия Сыктывкара выбрала 10 дворов для ремонта в 2024 году. Об этом сообщают в городской администрации.
Администрация столицы Коми в конце 2017 года приняла программу ремонта дворов, которая рассчитана на 2018-2024 годы. Известно, что сейчас в благоустройстве дворовой территории нуждаются более одной тысячи дворов Сыктывкара.
17 августа на портале общественного обсуждения проектов появилась инфрмация о территориях, которые будут отремонтированы в следующем году:
- улица Западная, 7;
- улица Морозова, 121;
- улица Морозова, 134;
- улица Морозова, 151;
- улица Серова, 48/1;
- улица Димитрова, 5; Верхний Чов, 61;
- Верхний Чов, 62;
- Верхний Чов, 63;
- Верхний Чов, 64.
Ранее мы писали о том, что в Сыктывкаре в 2021 году всего были благоустроены 11 дворов: по улице Коммунистической, 18, по Октябрьскому проспекту, 53, улицам Кирова, 28, Первомайской, 119, Новоселов, 8, Школьному переулку, 12, улицам Славы, 31, Емвальской, 13, Тентюковской, 180, 184 и 186.
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