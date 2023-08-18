Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Стало известно, какие дворы отремонтируют в Сыктывкаре в следующем году

Стало известно, какие дворы отремонтируют в Сыктывкаре в следующем годуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

Мэрия Сыктывкара выбрала 10 дворов для ремонта в 2024 году. Об этом сообщают в городской администрации.

Администрация столицы Коми в конце 2017 года приняла программу ремонта дворов, которая рассчитана на 2018-2024 годы. Известно, что сейчас в благоустройстве дворовой территории нуждаются более одной тысячи дворов Сыктывкара.

17 августа на портале общественного обсуждения проектов появилась инфрмация о территориях, которые будут отремонтированы в следующем году:

  • улица Западная, 7;
  •  улица Морозова, 121;
  • улица Морозова, 134;
  • улица Морозова, 151;
  • улица Серова, 48/1;
  • улица Димитрова, 5; Верхний Чов, 61;
  • Верхний Чов, 62;
  • Верхний Чов, 63;
  • Верхний Чов, 64.

Ранее мы писали о том, что в Сыктывкаре в 2021 году всего были благоустроены 11 дворов: по улице Коммунистической, 18, по Октябрьскому проспекту, 53, улицам Кирова, 28, Первомайской, 119, Новоселов, 8, Школьному переулку, 12, улицам Славы, 31, Емвальской, 13, Тентюковской, 180, 184 и 186.

 

...

  • 0

Популярное

Последние новости