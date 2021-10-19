В Сыктывкаре закончился ремонт дворов

Накануне, 18 сентября, в Сыктывкаре прошла приемка ремонта последней дворовой территории. Об этом сообщает администрация города.

Так, во дворе дома №18 по улице Коммунистической установили скамейки и урны, заменили освещение, а также благоустроили проезжую часть, заезды во дворы и пешеходные зоны. Всего в этом году были благоустроены 11 дворов: по улице Коммунистической, 18, по Октябрьскому проспекту, 53, улицам Кирова, 28, Первомайской, 119, Новоселов, 8, Школьному переулку, 12, улицам Славы, 31, Емвальской, 13, Тентюковской, 180, 184 и 186.

Кроме этого, летом в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» отремонтировано 11 общественных территорий.