В Коми впервые удалось оштрафовать коллекторов за настойчивость

Впервые в Коми удалось взыскать с коллекторов компенсацию морального вреда. Об этом сообщают УФССП по Коми. В Коми сельчанин взял займ в микрофинансовой организации и не погашал его. Коллекторы звонили с разных телефонов не только ему, но и его сестре, а также писали сообщения.

Однако женщина не давала согласия на общение и распространение персональных данных. Дама обратилась в отдел УФССП России по Республике Коми. В итоге главный судебный пристав республики оштрафовал коллекторов на 170 тысяч рублей.

После женщина обратилась в суд за компенсацией морального вреда и выиграла его. В иске она указала, что в ее частную жизнь постоянно вмешивались. Суд взыскал с коллекторов еще 15 тысяч рублей компенсации, а также расходы на оплату услуг представителя.