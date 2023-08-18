В Коми впервые удалось оштрафовать коллекторов за настойчивость
- 16:15 18 августа
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- Елизавета Петрова
Впервые в Коми удалось взыскать с коллекторов компенсацию морального вреда. Об этом сообщают УФССП по Коми.
В Коми сельчанин взял займ в микрофинансовой организации и не погашал его. Коллекторы звонили с разных телефонов не только ему, но и его сестре, а также писали сообщения.
Однако женщина не давала согласия на общение и распространение персональных данных. Дама обратилась в отдел УФССП России по Республике Коми. В итоге главный судебный пристав республики оштрафовал коллекторов на 170 тысяч рублей.
После женщина обратилась в суд за компенсацией морального вреда и выиграла его. В иске она указала, что в ее частную жизнь постоянно вмешивались. Суд взыскал с коллекторов еще 15 тысяч рублей компенсации, а также расходы на оплату услуг представителя.
Ранее мы писали о том, что коллекторам из Коми не удалось взыскать с ребенка долг ее отца.
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