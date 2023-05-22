Коллекторам из Коми не удалось взыскать с ребенка долг ее отца

Исходя из материалов дела, житель Ухты взял в кредит 50 тысяч рублей с процентной ставкой в 13,5% годовых. Закрыть долг мужчина должен был в марте 2027 года. Сделать ему это так и не удалось – ухтинец умер раньше погашения. В свою очередь банк разрешил коллекторам начать требовать деньги по этому кредитному договору.

Позднее, дочь умершего приняла наследие своего отца, среди которых были пенсионные накопления. А коллекторское агентство потребовало с матери вернуть деньги из части пенсии для закрытия долга и накапавших процентов. Сумма к тому времени уже перевалила за 55 тысяч рублей.