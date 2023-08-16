В Коми байкер врезался в микроавтобус

В Ухте молодой мотоциклист въехал в автобус. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Коми. 15 августа в 22:40 на улице 30 лет Октября произошла авария. 22-летний ухтинец за рулём мотоцикла Honda CB400 ехал в сторону проспекта Ленина со стороны Юбилейной улицы. Напротив 6 дома байкер врезался в едущий впереди автобус Volkswagen Transporter.

Мотоциклист был в защитном шлеме. Молодого человека увезли в больницу со сломанным правым плечом. За 2023 год житель Коми 19 раз нарушал ПДД, а права имеет с 2021 года.