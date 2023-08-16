В Коми в ДТП с мопедом пострадал ребёнок

В Сыктывдинском районе столкнулись два мопеда. Один из них ехал по встречной полосе. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

15 августа в 14:50 мужчина за рулём мопеда Alpha RX 11 ехал по улице Береговой села Часово в сторону трассы Сыктывкар-Ухта. Напротив 21 дома 36-летний водитель выехал на встречную полосу, по которой ехал мопед Alpha под управлением 11-летнего мальчика. В результате произошло столкновение. Оба мотоциклиста были без шлемов.