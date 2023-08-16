В Коми в ДТП с мопедом пострадал ребёнок
- 10:04 16 августа
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- Анастасия Амелькина
В Сыктывдинском районе столкнулись два мопеда. Один из них ехал по встречной полосе. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
15 августа в 14:50 мужчина за рулём мопеда Alpha RX 11 ехал по улице Береговой села Часово в сторону трассы Сыктывкар-Ухта. Напротив 21 дома 36-летний водитель выехал на встречную полосу, по которой ехал мопед Alpha под управлением 11-летнего мальчика. В результате произошло столкновение. Оба мотоциклиста были без шлемов.
Мужчину увезли в больницу с автотравмой, сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, открытым переломом пальца на правой руке, а также ушибом грудной клетки. Ребёнку тоже потребовалась госпитализация, у него также автотравма, сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, а ещё ушиб колена правой ноги, травма поясничного отдела позвоночника и перелом правого предплечья.
За 2023 год водитель Alpha RX 11 трижды привлекался к ответственности за нарушение ПДД. За рулём мужчина с 2020 года.
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