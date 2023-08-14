Сыктывкарец попал на скамью подсудимых из-за игрушки

В Сыктывкаре на вокзале у мужчины украли игрушечную машинку. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Коми.

19 мая 2023 года молодой человек ждал автобус до Корткеросского района и на вокзале познакомился с пожилым мужчиной. Незнакомец начал жаловаться на тяжёлую жизнь и рассказал, что недавно вышел из тюрьмы. В ходе знакомства мужчины выпили спиртного, а потом потерпевший уснул на скамейке. Пока он спал, сыктывкарец забрал из его куртки телефон и комплект батареек. Также у мужчины был пакет с машинкой, которую он купил сыну. Игрушку неизвестный тоже украл.