Сыктывкарец попал на скамью подсудимых из-за игрушки
- 14:24 14 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Сыктывкаре на вокзале у мужчины украли игрушечную машинку. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Коми.
19 мая 2023 года молодой человек ждал автобус до Корткеросского района и на вокзале познакомился с пожилым мужчиной. Незнакомец начал жаловаться на тяжёлую жизнь и рассказал, что недавно вышел из тюрьмы. В ходе знакомства мужчины выпили спиртного, а потом потерпевший уснул на скамейке. Пока он спал, сыктывкарец забрал из его куртки телефон и комплект батареек. Также у мужчины был пакет с машинкой, которую он купил сыну. Игрушку неизвестный тоже украл.
Напомним, что осенью 2022 года двое молодых людей 1999 и 2002 года рождения пытались обворовать дачи под Ухтой. Один из дачников заметил это и вызвал полицию.
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