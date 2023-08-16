Муниципалитеты Коми получат 34 млн рублей

Муниципалитеты Коми получат дополнительные средства из бюджета республики. Об этом заявила первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми Эльмира Ахмеева. Общая сумма выделенных средств составит 34 миллиона рублей.



Администрации Прилузского района направят 2,5 миллиона рублей на рекультивацию и борьбу с несанкционированными свалками. Остальные 31,5 миллиона рублей направят на организацию мероприятий по обращению с бездомными животными - это отлов, стерилизация, вакцинация, возврат животных на прежнее место.



Напомним, ранее Правительство Коми направило в муниципалитеты республики дополнительную поддержку 40 миллионов рублей. Их распределили между пятью муниципалитетами, которые показали лучшие результаты по увеличению базы доходов в районный бюджет. Сюда вошли Удорский район, Инта, Ухта, Усть-Куломский и Прилузский районы.