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Гранты из республиканского бюджета распределят среди пяти муниципалитетов Коми

Гранты из республиканского бюджета распределят среди пяти муниципалитетов Комииз архива "Про Город Сыктывкар"

Минфин Коми поощрит грантами из республиканского бюджета пять муниципалитетов на сумму 40 миллионов рублей. Об этом сообщил в своем тг-канале глава региона Владимир Уйба.

Соответствующий проект постановления опубликован на портале общественного обсуждения нормативно-правовых актов Коми под авторством регионального Минфина. Согласно документу дополнительные денежные средства получат муниципалитеты, продемонстрировавшие в минувшем 2022 году лучшие показатели по увеличению базы доходов в районный бюджет. Лидером в этом списке стал Удорский район, в его казну направят дополнительные 12 миллионов рублей. Также в пятерку грантополучателей вошли Инта, Ухта, Усть-Куломский и Прилузский районы. Всего на поддержку муниципалитетов направят 40 миллионов рублей.

Ранее в Коми на проекты социально ориентированных некоммерческих организаций направили более 50 миллионов рублей. Гранты получат более 90 организаций со всей республики.

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