Гранты из республиканского бюджета распределят среди пяти муниципалитетов Коми

Минфин Коми поощрит грантами из республиканского бюджета пять муниципалитетов на сумму 40 миллионов рублей. Об этом сообщил в своем тг-канале глава региона Владимир Уйба.

Соответствующий проект постановления опубликован на портале общественного обсуждения нормативно-правовых актов Коми под авторством регионального Минфина. Согласно документу дополнительные денежные средства получат муниципалитеты, продемонстрировавшие в минувшем 2022 году лучшие показатели по увеличению базы доходов в районный бюджет. Лидером в этом списке стал Удорский район, в его казну направят дополнительные 12 миллионов рублей. Также в пятерку грантополучателей вошли Инта, Ухта, Усть-Куломский и Прилузский районы. Всего на поддержку муниципалитетов направят 40 миллионов рублей.



Ранее в Коми на проекты социально ориентированных некоммерческих организаций направили более 50 миллионов рублей. Гранты получат более 90 организаций со всей республики.