Глава Коми Уйба проведет прямую линию

Владимир Уйба поведет прямую трансляцию, в рамках которой жители республики смогут получить ответы на интересующие их вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства республики.



Трансляция состоится завтра, 17 августа. Губернатор начнет отвечать на вопросы в 12:00. Трансляцию можно будет посмотреть в эфире канала "Юрган", а также в социальных сетях на платформах информагенств "Комиинформ" и "БНК".



Владимир Уйба ответит на вопросы, которые чаще всего поступают в органы власти в социальных сетях. Наиболее острые и актуальные из них собрал и подготовил Центр управления регионом Республики Коми. Кроме этого, в режиме реального времени жители Коми смогут задать свои вопросы в комментариях под трансляцией.



Официальной площадкой трансляции станет сообщество "Республика Коми": https://vk.com/pressrkomi.



Добавим, последний раз губернатор отвечал на вопросы жителей региона в декабре 2022 года. Тогда глава давал комментарии относительно ситуации с льготными лекарствами в регионе, поддержке участников СВО и ряду других острых тем.