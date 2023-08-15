Природоохранная прокуратура Сыктывкара подала иск на тепловую компанию

Одна из тепловых компаний Коми нарушила санитарно-защитные нормы. Это выяснилось в ходе проверки. Об этом сообщает Прокуратура Республики Коми.

ООО “Сыктывдинская тепловая компания” не предусмотрела сооружения для защиты объектов, которые негативно влияют на окружающую среду. Также оказалось, что объекты предприятия стоят на учёте, так как неблагоприятно действуют на природу.