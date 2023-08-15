Природоохранная прокуратура Сыктывкара подала иск на тепловую компанию
- 15:36 15 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Одна из тепловых компаний Коми нарушила санитарно-защитные нормы. Это выяснилось в ходе проверки. Об этом сообщает Прокуратура Республики Коми.
ООО “Сыктывдинская тепловая компания” не предусмотрела сооружения для защиты объектов, которые негативно влияют на окружающую среду. Также оказалось, что объекты предприятия стоят на учёте, так как неблагоприятно действуют на природу.
Суд принял заявление сыктывкарской природоохранной прокуратуры и обязал компанию создать на объектах санитарно-защитную территорию. Проекты должны быть предоставлены в Управление Роспотребнадзора региона.
Напомним, что недавно администрация одного из районов Коми нарушила Трудовой Кодекс России. Они привлекли к работе на строительном объекте ребёнка.
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