В Коми подростков незаконно трудоустроили на опасную работу

В одном из районов Коми подростков привлекли к работе на стройке, что является прямым нарушением Трудового кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Коми.



Как поясняется в материалах дела, в период летних каникул администрация поселка Приуральский трудоустроила местных подростков и направила шесть из них на работы по демонтажу старого дома в селе. Однако, согласно трудовому кодексу и санитарным нормам, труд несовершеннолетних на стройке использовать запрещено.



Кроме того, другие места работы, в которые были трудоустроены несовершеннолетние, также не сертифицировались. Напомним, закон обязывает работодателей предоставить несовершеннолетним безопасное рабочее место. Непосредственно перед началом трудоустройства будущее место работы оценивается специальной организацией на условия труда. Специалисты определяют и после выносят заключение, существуют ли на производстве вредные или опасные факторы для юных сотрудников.



Прокуратура Троицко-Печорского района вынесла представление Начальнику управления образования и администрации Троицко-Печорского района и в администрации ряда сельских поселений. Чтобы устранить вышеуказанные нарушения, органы местного самоуправления должны проверить рабочие места для подростков на безопасность.