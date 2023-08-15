Жительница Коми получила штраф за спор в суде
- 13:56 15 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Жительница Усть-Куломского района ответила перед судом за спор со свидетелем во время заседания. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми.
7 августа 2023 года в 10:10 утра во время заседания Усть-Куломского районного суда жительница посёлка Югыдъяг стала спорить со свидетелем. Она возмущалась и пререкалась с ним. Предупреждения судьи женщина игнорировала и продолжала ругаться. Это нарушает статью 17.3 части 1 Кодекса об административных правонарушениях России.
Позже женщина свою вину признала. Её оштрафовали на 1 тысячу рублей.
Напомним, что недавно суд вынес решение по делу о краже канистры со спиртным. Житель Удорского района проник в дом своего приятеля и вынес 10 бутылок крепкого алкоголя.
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