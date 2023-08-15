Жительница Коми получила штраф за спор в суде

Жительница Усть-Куломского района ответила перед судом за спор со свидетелем во время заседания. Об этом сообщает пресс-служба судов Республики Коми.

7 августа 2023 года в 10:10 утра во время заседания Усть-Куломского районного суда жительница посёлка Югыдъяг стала спорить со свидетелем. Она возмущалась и пререкалась с ним. Предупреждения судьи женщина игнорировала и продолжала ругаться. Это нарушает статью 17.3 части 1 Кодекса об административных правонарушениях России.