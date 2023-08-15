Житель Коми украл у приятеля набор для пикника

Житель Удорского района украл у товарища канистру спирта. Об этом сообщает Прокуратура Республики Коми.

Весной 2023 года 28-летний житель Коми выпивал с другом. Вскоре водка кончилась, тогда мужчина позвонил знакомому, чтобы взять у него несколько бутылок спиртного. Товарищ сообщил, что уехал из дома и помочь ничем не может. Тогда молодой человек, зная, что друга нет дома, взломал дверь ломом. Он унёс с собой 10 бутылок крепкого алкоголя, канистру жидкости, содержащей спирт, а также прихватил набор для пикника. На следующий день мужчину поймала полиция.