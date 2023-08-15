В центре Сыктывкара из-под земли бьет мощный фонтан

Утром 15 августа очевидцы засняли на видео, как возле гаражей по улице Орджоникидзе из-под земли бьет мощный фонтан. В ролике заметно, что гейзер высотой в несколько метров льет воду на гаражи.

Напомним, что ранее в Коми подростки залили фонтан пенящейся жидкостью. В Сосногорске на видео засняли компанию молодых людей, которые развлекаются около фонтана и бросаются друг в друга пеной. Глава муниципалитета Ильдар Махмутов на своей странице в соцсети сообщил, что шутникам грозит административная ответственность.



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