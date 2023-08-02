В Сосногорске подростки залили фонтан "Белка с шишкой" пенящейся жидкостью

В Сосногорске неизвестные дважды залили фонтан "Белка с шишкой" пенящейся жидкостью. Об этом на своей станице во "ВКонтакте" сообщил глава муниципалитета Ильдар Махмутов и приложил видео. На кадрах видно, как компания молодых людей развлекается около фонтана, бросается друг в друга пеной.



Чиновник заметил, что такие поступки чреваты административной ответственностью и будут рассматриваться как мелкое хулиганство, за что так называемые шутники могут оказаться в СИЗО на 15 суток. Кроме того, мэрия грозит полностью отключить фонтан, поскольку образовавшаяся пена может испортить оборудование.



"Берегите то, что мы имеем! Не позволяйте ломать и выводить из строя", - заключил Махмутов.