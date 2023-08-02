В Сосногорске подростки залили фонтан "Белка с шишкой" пенящейся жидкостью
- 07:00 2 августа
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- Татьяна Зубова
В Сосногорске неизвестные дважды залили фонтан "Белка с шишкой" пенящейся жидкостью. Об этом на своей станице во "ВКонтакте" сообщил глава муниципалитета Ильдар Махмутов и приложил видео. На кадрах видно, как компания молодых людей развлекается около фонтана, бросается друг в друга пеной.
Чиновник заметил, что такие поступки чреваты административной ответственностью и будут рассматриваться как мелкое хулиганство, за что так называемые шутники могут оказаться в СИЗО на 15 суток. Кроме того, мэрия грозит полностью отключить фонтан, поскольку образовавшаяся пена может испортить оборудование.
"Берегите то, что мы имеем! Не позволяйте ломать и выводить из строя", - заключил Махмутов.
Напомним, ранее мэр Сосногорска сообщал об акте вандализма на городском кладбище. Тогда неизвестный испортил десятки могил, сломав кресты и раскидав фото покойных. Злоумышленник недолго оставался безнаказанным. Почти сразу его поймали правоохранители и доставили в отделение полиции.
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