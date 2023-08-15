За выходные сотрудники ГАИ выявили в Коми 47 пьяных водителей

За прошедшие выходные в Коми задержали и отстранили от управления автомобилем 47 пьяных водителей. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.

Нарушителей в нетрезвом состоянии поймали в столице Республики, Усинске, Воркуте и в Усть-Вымском районе. Всего удалось выявить 47 водителей, которые сели за руль, предварительно употребив алкоголь. За они могут лишиться прав на 1,5 или 2 года. Также водителям придётся выплатить штраф 30 тысяч рублей, а тем, кто повторно попадается пьяным за рулём, грозит до двух лет лишения свободы.