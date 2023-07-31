В Коми пьяный байкер без прав и шлема влетел в дерево
- 10:50 31 июля
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- Служба новостей
Под Усинском пьяный мотоциклист попал ДТП, где сам же оказался пострадавшим. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Коми.
30 июля в 19:30 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль мопеда "Альфа" без номеров. Двигаясь по лесному массиву в 3 км от села Щельябож, байкер не справился с рулевым управлением и врезался в дерево.
Мотоциклист получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и скальпированную рану. Госпитализирован.
По информации ГИБДД, нарушитель правил дорожного движения во время происшествия находился без мотошлема. Также мотоциклист не имеет и никогда не получал водительского удостоверения.
Напомним, ранее в Сыктывкаре под колеса автобуса попал велосипедист. Серьезных травм участникам аварии удалось избежать.
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