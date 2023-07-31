В Коми пьяный байкер без прав и шлема влетел в дерево

Под Усинском пьяный мотоциклист попал ДТП, где сам же оказался пострадавшим. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Коми.

30 июля в 19:30 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль мопеда "Альфа" без номеров. Двигаясь по лесному массиву в 3 км от села Щельябож, байкер не справился с рулевым управлением и врезался в дерево.