Дополнительные поезда до Анапы из Коми появятся в сентябре
- 10:29 15 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
До Анапы появится больше билетов. Поезд из Сосногорска сделает больше рейсов. Об этом сообщает ОАО “РЖД”.
Поезд № 255/256, который едет из Сосногорска в Анапу совершит на две поездки больше. Дополнительными датами стали 17 и 21 сентября. С юга России появились билеты на 20 и 24 сентября.
Напомним, что недавно на собрании с представителями РЖД решили реконструировать вокзал в Инте. Обсуждали вопросы доставки материала и сроки выполнения работ. Этой информацией поделилось Минэкономразвитие промышленности и транспорта Республики Коми. Период, в который будет отремонтирован вокзал, наметили на 2023-2024 года. Эта реконструкция входит в соглашение, которое подписал начальник СЖД Рашид Сайбаталов.
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