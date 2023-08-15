Дополнительные поезда до Анапы из Коми появятся в сентябре

До Анапы появится больше билетов. Поезд из Сосногорска сделает больше рейсов. Об этом сообщает ОАО “РЖД”.

Поезд № 255/256, который едет из Сосногорска в Анапу совершит на две поездки больше. Дополнительными датами стали 17 и 21 сентября. С юга России появились билеты на 20 и 24 сентября.