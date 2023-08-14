Один из вокзалов Коми отремонтируют за 2023-2024

После собрания с Владимиром Киселевым и руководителями дирекции железнодорожных вокзалов региона приняли решение о ремонте вокзала Инты. Период работ наметили на 2023-2024 года. На совещании обсуждали вопрос о доставке плиточного покрытия и каким способом проводить ремонт.

Напомним, что недавно стало известно о реконструкции железных дорог в Коми. Планируется отремонтировать более 80 км и заменить деревянные шпалы на железобетонные. Всего на ремонт региональных дорог выделили 2,5 миллионов рублей. Помимо ремонта путей и вокзалов в планах облагораживание привокзальной территории Сыктывкара, а также строительство дороги Сосногорск – Индига.