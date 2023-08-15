Глоба отметила, кого ждёт удача в конце лета

Фото из архива "Про Города Сыктывкар"

Известный астролог Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака сможет найти любовь всей жизни в августе и кого ждёт белая полоса. Рыбы в августе фавориты звезд, они выйдут на белую полосу. Удача ждёт их на протяжении всего месяца.

Успех также ждёт козерогов, особое внимание стоит уделить личной жизни. В конце лета деньги потянутся к этому знаку.

Перемены в жизни ждут стрельцов. Приятные сюрпризы ждут во всех сферах жизни, особенно в любви. В августе им суждено найти любовь всей своей жизни.