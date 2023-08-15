Глоба отметила, кого ждёт удача в конце лета
- 13:00 15 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Известный астролог Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака сможет найти любовь всей жизни в августе и кого ждёт белая полоса.
Рыбы в августе фавориты звезд, они выйдут на белую полосу. Удача ждёт их на протяжении всего месяца.
Успех также ждёт козерогов, особое внимание стоит уделить личной жизни. В конце лета деньги потянутся к этому знаку.
Перемены в жизни ждут стрельцов. Приятные сюрпризы ждут во всех сферах жизни, особенно в любви. В августе им суждено найти любовь всей своей жизни.
Кстати, ранее Тамара Глоба прогнозировала, к какому знаку зодиака деньги будут литься рекой и перед кем откроются финансовые потоки. Этим людям стоит опасаться зависти и не раскрывать окружающим свои планы и секреты.
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