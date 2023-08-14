Глоба рассказала, какой знак озолотится этой осенью

Известный российский астролог Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака озолотится осенью 2023 года. Оказывается, финансовая удача ждет Овнов. Знаменитая телеведущая считает, что к представителям этого знака деньги будут сами идти в руки. “Финансы сами пойдут в руки. Овнов ждут настоящие денежные потоки”, - заявила Тамара Глоба.

Астролог Тамара Глоба предупредила, что представителям Овнов надо держать свои планы в секрете, то есть не делиться ими с окружающими. Стоит опасаться зависти.