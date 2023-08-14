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Глоба рассказала, какой знак озолотится этой осенью

Глоба рассказала, какой знак озолотится этой осеньюскриншот с ютьюб-канала Тамары Глоба

Известный российский астролог Тамара Глоба рассказала, какой знак зодиака озолотится осенью 2023 года. Оказывается, финансовая удача ждет Овнов. Знаменитая телеведущая считает, что к представителям этого знака деньги будут сами идти в руки.

“Финансы сами пойдут в руки. Овнов ждут настоящие денежные потоки”, - заявила Тамара Глоба.

Астролог Тамара Глоба предупредила, что представителям Овнов надо держать свои планы в секрете, то есть не делиться ими с окружающими. Стоит опасаться зависти.

Кстати, Тельцам на неделе с 14 по 20 августа звезды предрекают финансовый успех и романтические отношения. У Дев также появится возможность улучшить свое финансовое положение. Гороскоп для всех знаков зодиака читайте здесь.

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