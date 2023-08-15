Пчеловоды Коми собрали в прошлом году 17 тонн мёда
- 09:38 15 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
За 2022 год в Коми собрали 17 тонн мёда. Показатель почти в два раза вырос по сравнению с предшествующим годом. Эту информацию разместил Комистат.
В Республике Коми существует около 1,3 тысячи семей пчёл. Из них 29% владеют фермеры, а оставшийся 71% пришёлся на личные подсобные хозяйства. За 2022 год мёда собрали в 1,8 больше, чем в 2021 году. Обратим внимание на то, что к медосбору пчелиные семьи становятся больше в среднем до 100 тысяч осыбей.
Напомним, что в июле 2023 года почву недалеко от Воркуты проверили на содержание тяжелых металлов. В том месте находятся оленьи пастбища, и нужно было убедится, что среда является благоприятной для животных. Проверка прошла успешно, все результаты оказались в пределах допустимой нормы.
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