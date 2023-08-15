Житель Коми погиб на СВО

Уроженец Воркуты погиб в зоне СВО. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях Глава Республики Владимир Уйба.

Александр Хасанов защищал Родину в должности номера расчёта гранатомётного взвода в морской пехоте. Всю жизнь он прожил в Воркуте, а после отправился на СВО. Глава региона выразил искренние и глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.