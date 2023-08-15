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Житель Коми погиб на СВО

Житель Коми погиб на СВОФото со страницы Владимира Уйбы

Уроженец Воркуты погиб в зоне СВО. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях Глава Республики Владимир Уйба.

Александр Хасанов защищал Родину в должности номера расчёта гранатомётного взвода в морской пехоте. Всю жизнь он прожил в Воркуте, а после отправился на СВО. Глава региона выразил искренние и глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

“Светлая и Вечная память нашему воину! Низкий поклон родителям Героя!”- пишут жители Коми под постом Владимира Уйбы.

Напомним, что молодой участник СВО спас женщину, а сам ушёл под воду. Уроженец Кабардино-Балкарии увидел, как на пляже Вычегды тонет сыктывкарка и сразу поспешил на помощь. Сам молодой человек выбраться из воды не смог.

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