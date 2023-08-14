Удача во всем для Тельцов и карьерный успех у Стрельцов: гороскоп на неделю с 14 по 20 августа

Астрологи подготовили гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 августа 2023 года. Звезды прогнозируют, что Тельцам везде будет сопутствовать удача и откроются новые финансовые возможности, а Стрельцов ждет успех в карьере. Овен

Особенное время для Овнов, ведь эта неделя — дни, когда исполняются желания. Приятные дивиденды принесут свежие идеи и полезные контакты. Согласно гороскопу Овнов, представителей этого знака зодиака ждут перемены в личной жизни. И будут они такими, которых ждали. Неделя обещает много сюрпризов, особенно для тех, кто активный и изобретательный.

Телец

Неделя для Тельцов будет охвачена любовью. Приятной составляющей станет то, что отношения с окружающими окрепнут значительно. Звезды прогнозируют удачу во всем. Неделя подходит для романтических встреч, приятных бесед по душам и признаний. Ближе к выходным откроются новые финансовые возможности. А вот сами субботу и воскресенье проведите с друзьями — запланируйте встречу.

Близнецы

Неделя для Близнецов будет удивительно комфортной. Эмоциональный фон будет благоприятный. Хорошее время для того, чтобы заняться делами, которые откладывали в долгий ящик. Есть шанс закончить то, что давно хотели. На неделе Близнецы будут притягивать взгляды представителей противоположного пола. Будьте внимательны — обращайте внимание на чувства близких, возможно, им потребуется ваша поддержка. Выходные проведите с семьей.

Рак

Звезды предрекают Ракам благоприятный период. Но для этого необходимо сохранять спокойствие. Обратите внимание на свои собственные проблемы, а не на чужие. Перестаньте брать на себя ответственность за то, к чему вы не имеете отношения. В середине неделе к вам обратятся за помощью, постарайтесь пойти навстречу. Выходные проведите за городом: пригласите близких и удивите их своими кулинарными способностями.

Лев

Львы в этот период будут анализировать свои текущие дела, а также решать над завершением важных задач. Звезды рекомендуют импровизировать и отойти от шаблонов. На работе придется проявить выдержку. Если потребуется идти на компромисс, то лучше сделать это. Иначе есть риск потерять доверие и дружественный настрой. Выходные отметьте путешествием.

Дева

Займитесь делами, которые требуют внимания и сосредоточенности. Звезды говорят, что для Дев настает период, когда появляется возможность улучшить финансовое положение. Порадуйте близких неожиданными подарками и внезапными сюрпризами. Выходные лучше провести на природе.

Весы

Для Весов выпадет масса шансов, чтобы реализовать свои возможности в финансовой и личной сфере. Звезды не рекомендуют сдерживать амбиции. У одиноких Весов есть шансы встретить свою вторую половинку. Если впереди ждут поездки, то они приготовили яркие впечатления и даже романтику.

Скорпион

Скорпионам не стоит опускать руки на пути к своей заветной мечте. Звезды рекомендуют идти к поставленной цели, соблюдая спокойствие и с твердыми намерениями. В середине неделе представители этого знака зодиака покажут окружающим, что они ценные специалисты. В выходные удастся почувствовать, что вы любимы.

Стрелец

У Стрельцов появится новые единомышленники и друзья. Звезды предполагают, что возможен скачок по карьерной лестнице. Есть шансы не только осуществить одно из своих желаний, но и поменять работу на лучшее предложение. Не рекомендуется обострять конфликты с близкими, родным сейчас необходимо понимание. В конце неделе придет полезная информация, которая поможет улучшить финансовое положение.

Козерог

Козерогов ждут приятные перемены. Дела пойдут в гору, представители знака почувствуют успех. В середине недели возможно решение сложных вопросов. Также звезды прогнозируют прибыль или выгодное предложение. На выходных ждут сюрпризы и неожиданные предложения.

Водолей

Водолеи достигнут пика своей формы и станут наиболее работоспособны. Появятся влиятельные люди, которые помогут добиться определённого успеха в профессиональной деятельности. Это может повысить авторитет и укрепить финансовую сферу. В выходные уделите время для семейных дел.

Рыбы