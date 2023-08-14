За 2023 год в Коми построили больше 1,5 тысяч квартир
- 15:18 14 августа
- 0+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
В Коми за 2023 год ввели в эксплуатацию 1581 квартиру. Об этом сообщает Комистат.
В этом году площадь введенного жилья на 3,5% меньше, чем в 2022 году за этот же период. Но показатель индивидуального строительства стал выше на 1,4%. Жители Коми построили в этом году 820 квартир. Получается, что 29% введенного жилья приходится на индивидуальных, а не на частных застройщиков. В деревенской местности за 2023 год построено 46,6 тысяч квадратных метров.
Напомним, что скоро в Печорском районе будет построено новое пожарное депо. Строительство уже на этапе завершения. Из регионального бюджета на этот проект было выделено 100 миллионов рублей. Помимо нового здания пожарная охрана также получит две необходимые посёлку автоцистерны.
...