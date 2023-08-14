За 2023 год в Коми построили больше 1,5 тысяч квартир

В Коми за 2023 год ввели в эксплуатацию 1581 квартиру. Об этом сообщает Комистат.

В этом году площадь введенного жилья на 3,5% меньше, чем в 2022 году за этот же период. Но показатель индивидуального строительства стал выше на 1,4%. Жители Коми построили в этом году 820 квартир. Получается, что 29% введенного жилья приходится на индивидуальных, а не на частных застройщиков. В деревенской местности за 2023 год построено 46,6 тысяч квадратных метров.