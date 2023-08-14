В одном из посёлков Коми заканчивается строительство пожарного депо
- 10:07 14 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Уже осенью пожарные из Каджерома переедут в новое здание. Об этом в своих социальных сетях сообщил Глава Коми Владимир Уйба.
Совсем скоро финиширует строительство пожарного депо в посёлке Каджером, на которое регион выделил около 100 миллионов рублей. Старое здание уже не отвечала поставленным требованиям.
Осенью 2023 года огнеборцы получат ключи от нового депо, в котором будут комнаты дежурной службы, помещения для личного состава и служебные, а также места для пожарной техники и её обслуживания. Рядом со зданием построили теплодымокамеру, учебно-тренировочную башню, спортплощадку и огневую полосу для психологической подготовки сотрудников пожарной охраны. Помимо этого, в автопарке появятся две автоцистерны.
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