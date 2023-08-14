В одном из посёлков Коми заканчивается строительство пожарного депо

Уже осенью пожарные из Каджерома переедут в новое здание. Об этом в своих социальных сетях сообщил Глава Коми Владимир Уйба.

Совсем скоро финиширует строительство пожарного депо в посёлке Каджером, на которое регион выделил около 100 миллионов рублей. Старое здание уже не отвечала поставленным требованиям.