В Сыктывкаре Volkswagen сбил ребёнка на пешеходном переходе
- 11:44 14 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывкаре 13-летний ребёнок попал под колёса иномарки. Об этом сообщает УГИБДД по Коми.
13 августа 2023 года в 19:40 на улице Коммунистической Volkswagen сбил ребёнка. Мальчик 2010 года рождения не сошёл с самоката и решил переехать дорогу по пешеходному переходу напротив 39 дома. 43-летний водитель иномарки не успел остановиться и наехал на самокатчика. Юноше не потребовалась госпитализация, он получил ссадину локтя на правой руке.
Водитель Тигуана за рулём с 2000 года и уже 33 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД, 6 из которых в этом году.
Напомним, что также в начале лета 2023 года в Сыктывкаре ребёнок попал под колёса Лады. Тогда юноша тоже не убедился в безопасности своих действий и переезжал дорогу на самокате.
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