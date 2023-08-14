В Сыктывкаре Volkswagen сбил ребёнка на пешеходном переходе

В Сыктывкаре 13-летний ребёнок попал под колёса иномарки. Об этом сообщает УГИБДД по Коми. 13 августа 2023 года в 19:40 на улице Коммунистической Volkswagen сбил ребёнка. Мальчик 2010 года рождения не сошёл с самоката и решил переехать дорогу по пешеходному переходу напротив 39 дома. 43-летний водитель иномарки не успел остановиться и наехал на самокатчика. Юноше не потребовалась госпитализация, он получил ссадину локтя на правой руке.

Водитель Тигуана за рулём с 2000 года и уже 33 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД, 6 из которых в этом году.