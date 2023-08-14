В Коми двое детей пострадали в ДТП

В Удорском районе мопедист сбил 7-летнюю девочку. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Коми.

13 августа 2023 года в 10:30 мальчик 2011 года рождения ехал на мопеде “Зодиак” в село Кослан из Большой Пыссы. В деревне Политово напротив 14 дома юноша сбил велосипедистку. Девочка 2015 года рождения получила ссадины шеи, правой лопатки и локтевого сустава. Госпитализация ей не пригодилась. У мотоциклиста был ушиб мягких тканей лба, в больницу ехать ему тоже не пришлось. Мальчик на момент случившегося был без мотошлема.