В Коми двое детей пострадали в ДТП
- 11:20 14 августа
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- Анастасия Амелькина
В Удорском районе мопедист сбил 7-летнюю девочку. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Коми.
13 августа 2023 года в 10:30 мальчик 2011 года рождения ехал на мопеде “Зодиак” в село Кослан из Большой Пыссы. В деревне Политово напротив 14 дома юноша сбил велосипедистку. Девочка 2015 года рождения получила ссадины шеи, правой лопатки и локтевого сустава. Госпитализация ей не пригодилась. У мотоциклиста был ушиб мягких тканей лба, в больницу ехать ему тоже не пришлось. Мальчик на момент случившегося был без мотошлема.
Напомним, что тогда же 13 августа рано утром сыктывкарец за рулём мотоцикла наехал на бордюр и перевернулся на дороге. Мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил, за 2023 год он 6 раз пренебрег ПДД.
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