В Сыктывкаре байкер перевернулся на проезжей части

В Сыктывкаре во время ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Коми.

13 августа 2023 года в 5:10 утра мотоциклист 1984 года рождения ехал в сторону улицы Панева в местечке Дырнос. Возле 18 дома байкер наехал на бордюр и перевернулся. Сыктывкарца увезли в больницу с переломом правого бедра, травмой грудной клетки и живота. Также у мужчины обнаружены многочисленные переломы ребер справа и пневмоторакс.