В Сыктывкаре байкер перевернулся на проезжей части
- 10:57 14 августа
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- Анастасия Амелькина
Фото УГИБДД по Коми
В Сыктывкаре во время ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает УГИБДД по Республике Коми.
13 августа 2023 года в 5:10 утра мотоциклист 1984 года рождения ехал в сторону улицы Панева в местечке Дырнос. Возле 18 дома байкер наехал на бордюр и перевернулся. Сыктывкарца увезли в больницу с переломом правого бедра, травмой грудной клетки и живота. Также у мужчины обнаружены многочисленные переломы ребер справа и пневмоторакс.
Стаж вождения у жителя Коми с 2001 года, за это время он 48 раз нарушал ПДД и привлекался к ответственности. Мужчине выдали направление на медицинское освидетельствование.
Напомним, что 10 августа 17-летний юноша перевернулся на мотоцикле. Его госпитализировали с сотрясением мозга и другими травмами.
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